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Жильё в Бирский район, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Starobazanovskiy selsovet, Россия
Квартира 3 комнаты
Starobazanovskiy selsovet, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современные апартаменты в комфортабельном комплексе Naya At District One! Доходность от 6.6%…
$797,753
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Бирский район, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов