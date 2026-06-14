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Снять квартиру посуточно в Балтийском городском округе, Россия

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1 объект найдено
Апартаменты "Цветные сны" у моря в Балтийск, Россия
Апартаменты "Цветные сны" у моря
Балтийск, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
Апартаменты Pavlov "Цветные сны" — дизайнерская евродвушка в Балтийске, всего в 100 метрах о…
$44
за сутки
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Агентство
Апартаменты Pavlov
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