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Склады в городском округе Балашиха, Россия

;
Балашиха
27
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37 объектов найдено
Склад 1 642 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 642 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 642 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13746
$3,46 млн
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Склад 602 м² в Балашиха, Россия
Склад 602 м²
Балашиха, Россия
Площадь 602 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13400
$1,33 млн
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Склад 10 623 м² в Балашиха, Россия
Склад 10 623 м²
Балашиха, Россия
Площадь 10 623 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$20,27 млн
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International Property AlertInternational Property Alert
Склад 1 527 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 527 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 527 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13745
$3,22 млн
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Склад 980 м² в Балашиха, Россия
Склад 980 м²
Балашиха, Россия
Площадь 980 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13744
$2,06 млн
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Склад 4 459 м² в Балашиха, Россия
Склад 4 459 м²
Балашиха, Россия
Площадь 4 459 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$8,58 млн
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TekceTekce
Склад 8 914 м² в Балашиха, Россия
Склад 8 914 м²
Балашиха, Россия
Площадь 8 914 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$17,01 млн
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Склад 540 м² в Datlovka, Россия
Склад 540 м²
Datlovka, Россия
Площадь 540 м²
Этаж 1
Предлагается новое и технологичное помещение в инновационном формате с готовыми производстве…
$894,733
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Склад 1 440 м² в Datlovka, Россия
Склад 1 440 м²
Datlovka, Россия
Площадь 1 440 м²
Этаж 1
Новое и технологичное помещение в инновационном и уникальном парке, построенном в формате го…
$1,96 млн
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Склад 2 500 м² в Datlovka, Россия
Склад 2 500 м²
Datlovka, Россия
Площадь 2 500 м²
Этаж 1
Участок расположен в юго-восточной части Балашихинского района, в соответствие с утвержденны…
$27,435
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Склад 5 322 м² в Балашиха, Россия
Склад 5 322 м²
Балашиха, Россия
Площадь 5 322 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$10,24 млн
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Склад 1 800 м² в Datlovka, Россия
Склад 1 800 м²
Datlovka, Россия
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду производственно-складской комплекс 1800 м2 с возможностью разделения п…
$18,519
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Склад 1 500 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 500 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
Двoe ворoт на урoвнe пaндуса oснащены дoклeвeрaми. Шаг колонн 6х5,8м. Рабочая высота в склад…
$18,519
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Склад 5 307 м² в Балашиха, Россия
Склад 5 307 м²
Балашиха, Россия
Площадь 5 307 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$10,21 млн
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Склад 818 м² в Балашиха, Россия
Склад 818 м²
Балашиха, Россия
Площадь 818 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13401
$1,81 млн
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Склад 1 296 м² в Datlovka, Россия
Склад 1 296 м²
Datlovka, Россия
Площадь 1 296 м²
Этаж 1
Новое и технологичное помещение в инновационном и уникальном парке, построенном в формате го…
$1,83 млн
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Склад 9 777 м² в Балашиха, Россия
Склад 9 777 м²
Балашиха, Россия
Площадь 9 777 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$18,65 млн
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Склад 1 034 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 034 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w12919
$2,28 млн
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Склад 1 500 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 500 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Балашиха, тер Западная коммун…
$27,435
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Склад 2 410 м² в Балашиха, Россия
Склад 2 410 м²
Балашиха, Россия
Площадь 2 410 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A+. Московская обл, г Балашиха, мкр Салтыковка, Но…
$49,588
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Склад 1 095 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 095 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 095 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13743
$2,31 млн
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Склад 7 000 м² в городской округ Балашиха, Россия
Склад 7 000 м²
городской округ Балашиха, Россия
Площадь 7 000 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 3000 м² Никаких с…
$184,506
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Склад 1 203 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 203 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 203 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13402
$2,66 млн
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Склад 1 635 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 635 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 635 м²
Этаж 1
шаг колонн 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13403
$3,61 млн
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Склад 1 008 м² в Datlovka, Россия
Склад 1 008 м²
Datlovka, Россия
Площадь 1 008 м²
Этаж 1
Новое и технологичное помещение в инновационном и уникальном парке, построенном в формате го…
$1,56 млн
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Склад 3 000 м² в городской округ Балашиха, Россия
Склад 3 000 м²
городской округ Балашиха, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду помещение в современном складском комплексе класса А. В настоящее врем…
$79,074
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Склад 3 000 м² в Чёрное, Россия
Склад 3 000 м²
Чёрное, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается утепленный склад класса C. Московская обл, г Балашиха, деревня Черное,…
$34,979
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Склад 4 455 м² в Балашиха, Россия
Склад 4 455 м²
Балашиха, Россия
Площадь 4 455 м²
Этаж 1
В продажу предлагается производственно-складское помещение класса А (Light Industrial) от кр…
$8,57 млн
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Склад 3 054 м² в Балашиха, Россия
Склад 3 054 м²
Балашиха, Россия
Площадь 3 054 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13748
$6,43 млн
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Склад 1 804 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 804 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 804 м²
Этаж 1
шаг колонн 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w12918
$3,99 млн
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Типы недвижимости в городском округе Балашиха

коммерческая недвижимость
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