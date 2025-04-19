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Виллы в Балахнинском муниципальном округе, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Большое Козино, Россия
Вилла
Большое Козино, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный и стильный коттедж в р.п. Большое Козино, который стан…
$425,575
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