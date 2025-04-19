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Квартиры в Балахнинском муниципальном округе, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Балахна, Россия
Квартира
Балахна, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
квартира в Правдинске, дом 1986 г.постройки. Просторные, изолированные комнаты на разные сто…
$59,580
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Параметры недвижимости в Балахнинском муниципальном округе, Россия

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