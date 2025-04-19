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Жильё в Балахнинском муниципальном округе, Россия

дома
3
4 объекта найдено
Дом в Большое Козино, Россия
Дом
Большое Козино, Россия
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
В объятиях соснового бора, где зеркальная гладь озера встречается с величавой Волгой, ждет с…
$224,947
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Вилла в Большое Козино, Россия
Вилла
Большое Козино, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный и стильный коттедж в р.п. Большое Козино, который стан…
$425,575
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Дом в Большое Козино, Россия
Дом
Большое Козино, Россия
Площадь 427 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже величественный особняк, воплощенный в камне в 2009 году, настоящий з…
$267,504
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Квартира в Балахна, Россия
Квартира
Балахна, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
квартира в Правдинске, дом 1986 г.постройки. Просторные, изолированные комнаты на разные сто…
$59,580
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Параметры недвижимости в Балахнинском муниципальном округе, Россия

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