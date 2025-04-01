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Земельные участки в Багратионовский городской округ, Россия

3 объекта найдено
Участок земли в Ново-Московское, Россия
Участок земли
Ново-Московское, Россия
Продается участок в живописном месте Калининградской области в п.Ушаково (бывш. Бранденбург)…
$7,090
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Участок земли в Пятидорожное, Россия
Участок земли
Пятидорожное, Россия
Продаю земельный участок 12 соток в собственности (физ.лицо), в пос.Пятидорожное, Багратионо…
$4,136
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Участок земли в Южный, Россия
Участок земли
Южный, Россия
Земельный участок в Садовом обществе "Румб". Есть маленький заброшенный домик на участке. Ес…
$2,954
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