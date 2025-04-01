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Дома в Багратионовский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Майское, Россия
Дом 4 комнаты
Майское, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
oм в самом тихом и зелёном районе города Калининграда. Лeнингpaдcкий район, Северная гора. Д…
$159,518
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Дом 4 комнаты в Багратионовский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Багратионовский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в экологически чистом районе Калининградской области - Багратионовс…
$23,632
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Параметры недвижимости в Багратионовский городской округ, Россия

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