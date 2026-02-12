Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Багратионовском муниципальном округе, Россия

Квартира 2 комнаты в Нивенское, Россия
Квартира 2 комнаты
Нивенское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/8
Эксклюзивное предложение в ЖК "Рыбная деревня" - двухкомнатная квартира - 78 кв м. Предлага…
$441,436
Квартира 2 комнаты в Нивенское, Россия
Квартира 2 комнаты
Нивенское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продам 2-комнатную квартиру на ул. Нефтяников, пос.Нивенское. • 2 изолированные комнаты, 2…
$42,858
Параметры недвижимости в Багратионовском муниципальном округе, Россия

