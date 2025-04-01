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Земельные участки в Арзамасский район, Россия

3 объекта найдено
Участок земли в Shatovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Shatovskiy selsovet, Россия
Площадь 650 м²
Продается земельный участок площадью 6, 5 га (650 сот.) Категория земель: земли промышленнос…
$66,263
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Участок земли в Lomovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Lomovskiy selsovet, Россия
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Широкий, дорога до участка, не крайний, соседи построились, живут. На участке - газовая труб…
$18,072
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Участок земли в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Участок земли
Chernuhinskiy selsovet, Россия
Площадь 2 500 м²
Предлагается к продаже земельный участок в живописной деревне! Площадь: 25 соток Располож…
$4,217
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