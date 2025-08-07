Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Арзамас
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в городском округе Арзамас, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Выездное, Россия
Квартира
Выездное, Россия
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Прямая продажа! Быстрый выход на сделку! Один взрослый собственник! Без долгов и обременений…
$40,339
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в городском округе Арзамас, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти