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Жильё в Аксайском районе, Россия

Щепкинское сельское поселение
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3 объекта найдено
Дом в Верхнетемерницкий, Россия
Дом
Верхнетемерницкий, Россия
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
$92,358
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Дом в Верхнетемерницкий, Россия
Дом
Верхнетемерницкий, Россия
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом, под чистовую отделку, со всеми коммуникациями, на 4 сотках в новом коттеджн…
$79,770
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Дом под чистовую отделку. По всему дому натяжной потолок, теплый пол, в доме кухня- столова…
$97,039
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