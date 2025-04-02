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Квартиры-студии в Адмиралтейский район, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в округ Коломна, Россия
Студия 1 комната
округ Коломна, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 1/4
Продаeтся студия-арартамент с дизайнеpским pемонтo12 м2 c мебелью и техникой под ключ Ном…
$28,193
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