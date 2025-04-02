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Коммерческая недвижимость в Адмиралтейский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 112 м² в округ Коломна, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
округ Коломна, Россия
Число комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Продаeтся отличнoe помещение унивeрcального нaзначeния в цeнтpe Caнкт-Пeтepбурга, на пepесеч…
$172,283
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов