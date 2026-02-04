Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Тимиш
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Тимише, Румыния

1 объект найдено
Офис 101 562 м² в Тимишоара, Румыния
Офис 101 562 м²
Тимишоара, Румыния
Площадь 101 562 м²
Этаж 1/1
Редкая промышленная платформа площадью 10,15 га в главном производственном и логистическом к…
$25,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти