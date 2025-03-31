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Коммерческая недвижимость в Тимиш, Румыния

1 объект найдено
Construction / Industrial Land in Romania With a Strategic Location For 3 Countries в Jimbolia, Румыния
Construction / Industrial Land in Romania With a Strategic Location For 3 Countries
Jimbolia, Румыния
Площадь 146 866 м²
Land use: construction land, all kind of construction is possible. Possibility of develop…
$3,94 млн
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