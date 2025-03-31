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Жильё в Тимиш, Румыния

1 объект найдено
Квартира в Jimbolia, Румыния
Квартира
Jimbolia, Румыния
Jimbolia,RümanienanderGrenzezuSerbien(4km)undzuUngarn(47km)und40kmvonTimisoaraentfernt.Diese…
$3,85 млн
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Параметры недвижимости в Тимиш, Румыния

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов