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Отели в Сибиу, Румыния

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1 объект найдено
Guesthouse Property in Romania в Fantanele, Румыния
UP UP
Guesthouse Property in Romania
Fantanele, Румыния
Площадь 4 215 м²
Количество этажей 3
Исключительная возможность инвестиций в гостеприимство теперь доступна на эксклюзивной основ…
$440,536
НДС
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