Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Нямц
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Нямце, Румыния

1 объект найдено
Офис 205 282 м² в Sabaoani, Румыния
Офис 205 282 м²
Sabaoani, Румыния
Площадь 205 282 м²
Этаж 1/1
219 817 кв.м промышленная платформа Роман, округ Неамц, Румыния. Стратегически расположен ме…
$29,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти