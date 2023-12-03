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Земельные участки в Илфов, Румыния

1 объект найдено
Земельные участки в Snagov, Румыния
Земельные участки
Snagov, Румыния
Площадь 7 876 м²
Продается уникальный земельный участок в одном из самых известных мест Снагова, недалеко от …
€354,420
в месяц
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