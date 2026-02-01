Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Долж
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Долже, Румыния

1 объект найдено
Офис 18 432 м² в Craiova Metropolitan Area, Румыния
Офис 18 432 м²
Craiova Metropolitan Area, Румыния
Площадь 18 432 м²
Этаж 1/1
Промышленная недвижимость общей площадью 11 307,6 кв.м. на 18 432 кв.м. городских промышленн…
$8,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти