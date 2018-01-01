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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Черногории

285 объектов найдено
Квартира 1 ванная с видом на город в Будва, Черногория
Квартира 1 ванная с видом на город
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€500
Квартира 2 спальни с видом на горы в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на горы
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 6
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€800
Студия 1 ванная с видом на город в Будва, Черногория
Студия 1 ванная с видом на город
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€600
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Продается роскошная вилла в Дженовичи. Сама вилла имеет площадь 760м2, а весь участок – 2000…
€700
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Skaljari, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€1,200
Квартира 1 спальня с общественной парковкой в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с общественной парковкой
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€600
Квартира 2 спальни с бассейном, с общественной парковкой в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни с бассейном, с общественной парковкой
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€2,200
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Квартира 2 спальни с видом на город, с общественной парковкой в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на город, с общественной парковкой
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,100
Квартира 1 спальня с видом на город, с общественной парковкой в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на город, с общественной парковкой
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€600
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Квартира 1 ванная в Будва, Черногория
Квартира 1 ванная
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€550
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни с видом на город
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Сдается роскошно обставленная двухкомнатная квартира в новом комплексе The Old Bakery в Будв…
€2,600
Квартира 1 спальня с видом на город в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на город
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Сдается роскошно обставленная двухкомнатная квартира в новом комплексе The Old Bakery в Будв…
€700
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
A spacious two-room apartment is located in a quiet part of Budva, near the Second Primary…
€650
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
Продается красивый дом с бассейном в Баре. Дом имеет площадь 200м2 и расположен на участке о…
€1,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается роскошно оборудованная и меблированная четырехкомнатная квартира в новом поселке К…
€1,200
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается роскошно оборудованная и меблированная четырехкомнатная квартира в новом поселке К…
€2,400
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на город в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на город
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€1,000
Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Продается новая полностью оборудованная двухкомнатная квартира 130м2 в Бечичи в доме Анатоли…
€100
Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Площадь 15 м²
Продается трехкомнатная квартира в Будве. Квартира находится в самом центре города на улице …
€80
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€1,300
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Цетинье, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Цетинье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается однокомнатная, современно обставленная квартира площадью 40м2 на первом этаже здан…
€1,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€2,750
Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Площадь 13 м²
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€100
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€550