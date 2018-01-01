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Realting.com
Долгосрочная аренда
Черногория
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Черногории
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285 объектов найдено
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Квартира 1 ванная с видом на город
Будва, Черногория
1
29 м²
2
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы
Бечичи, Черногория
2
2
81 м²
6
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€800
Рекомендовать
Студия 1 ванная с видом на город
Будва, Черногория
1
43 м²
1
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море
Будва, Черногория
1
1
52 м²
9
Продается роскошная вилла в Дженовичи. Сама вилла имеет площадь 760м2, а весь участок – 2000…
€700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Skaljari, Черногория
2
1
78 м²
3
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€1,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с общественной парковкой
Будва, Черногория
1
1
62 м²
2
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с общественной парковкой
Бечичи, Черногория
2
1
67 м²
5
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Тиват, Черногория
1
1
50 м²
1
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€2,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
72 м²
3
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с общественной парковкой
Будва, Черногория
2
2
76 м²
1
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с общественной парковкой
Будва, Черногория
1
1
40 м²
1
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
72 м²
5
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
67 м²
4
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Будва, Черногория
1
30 м²
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€550
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
63 м²
4
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€1,300
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Будва, Черногория
3
2
80 м²
2
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€1,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Будва, Черногория
3
2
89 м²
1
Сдается роскошно обставленная двухкомнатная квартира в новом комплексе The Old Bakery в Будв…
€2,600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Будва, Черногория
1
1
46 м²
3
Сдается роскошно обставленная двухкомнатная квартира в новом комплексе The Old Bakery в Будв…
€700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Будва, Черногория
3
1
70 м²
1
A spacious two-room apartment is located in a quiet part of Budva, near the Second Primary…
€650
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
1
1
43 м²
3
Продается красивый дом с бассейном в Баре. Дом имеет площадь 200м2 и расположен на участке о…
€1,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
3
2
100 м²
2
Продается роскошно оборудованная и меблированная четырехкомнатная квартира в новом поселке К…
€1,200
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Свети-Стефан, Черногория
4
4
Продается роскошно оборудованная и меблированная четырехкомнатная квартира в новом поселке К…
€2,400
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на город
Lustica, Черногория
1
1
61 м²
1
Продаются полностью оборудованные помещения под бизнес в строящемся комплексе The Old Bakery…
€1,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Продается новая полностью оборудованная двухкомнатная квартира 130м2 в Бечичи в доме Анатоли…
€100
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
15 м²
Продается трехкомнатная квартира в Будве. Квартира находится в самом центре города на улице …
€80
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
2
1
85 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€1,300
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Цетинье, Черногория
3
1
150 м²
Продается однокомнатная, современно обставленная квартира площадью 40м2 на первом этаже здан…
€1,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Котор, Черногория
3
2
141 м²
2
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€2,750
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Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
13 м²
Amfora Real Estate nekretnine представляет жилое и коммерческое здание "ГАНИМЕДЕС" в одном и…
€100
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Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рафаиловичи, Черногория
1
25 м²
3
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€550
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