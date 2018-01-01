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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Латвии

704 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Сдаю после ремонта и полностью оборудованную квартиру Садовникова, в центре, рядом парки, бе…
€620
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
Площадь 931 м²
€3,352
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 3/5
€550
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/2
Красивая и компактная квартира в аренду в Агенскалнсе. Квартира полностью оборудована Элект…
€450
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
В аренду предлагается жилая, современная и светлая двухкомнатная квартира в проекте Bonava. …
€580
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Общая площадь: 52,3 кв. м Комнаты: 2 (проходная и отдельная комната) Квартира оборудована но…
€550
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
Дом Квартал Bertrand на улице А. Чака 123, представляет собой полностью отреставрированный ж…
€950
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 300 м²
Этаж 7/7
€4,800
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в четырехквартирном доме с зеленым закрытым двором с местом для отдыха,…
€600
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/7
В отличном месте в центре Риги мы предлагаем в аренду современную квартиру, идеально подходя…
€750
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/5
Владелец предлагает в долгосрочную аренду квартиру в доме, расположенном в центре города, на…
€990
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/6
Сдается в аренду полностью отремонтированная, теплая и уютная трехкомнатная квартира на улиц…
€710
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
€800
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/3
Short - Beautiful and sunny apartment with wide view
€1,400
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Сдается новая, элегантная и современная двухкомнатная квартира. Недавно отремонтированная. …
€600
Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 500eur в месяц Налог на землю + коммунальн…
€500
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 5 000 м²
€26,500
Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 500eur в месяц Налог на землю + коммунальн…
€500
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Этаж 1/7
Сдаётся в аренду на длительный срок тёплая, 3-комнатная квартира в центре города, вoзле церк…
€850
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 350eur в месяц Земельный налог + коммунальны…
€350
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 350eur в месяц Земельный налог + коммунальны…
€350
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Роскошная квартира с прекрасным видом на Старый город ▪️Добро пожаловать в дом вашей мечты …
€700
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Сдается в аренду светлая и просторная квартира на 4-м этаже жилого дома. Окна выходят как на…
€460
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 9/9
Сдается в аренду светлая и просторная 2-комнатная квартира на улице Томсона 30, дом "Tomsona…
€750
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
€2,240
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/5
€870
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Однокомнатная квартира с 2 комнатами Полностью меблированная и оборудованная однокомнатная …
€640
Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 182 м²
Этаж 3/3
Расположен на левой окраине Риги. Отремонтированный дом. Квартира расположена на 3-м этаже з…
€1,650
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
€4,750
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 4/6
€1,500