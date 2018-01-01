ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Тип недвижимости
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Коммерческая
Ресторан, кафе
Офис
Склад
Цена за сутки
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Комнаты
1
2
3
4
5+
Количество спален
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты
1
2
3
4
5+
Питание:
Завтрак
Обед
Ужин
В помещении:
Wi-Fi
Балкон / лоджия
Телевизор
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Мебель
Джакузи
Сауна / баня
Электрочайник
Кондиционер
Фен
Компьютер
Кухня
Холодильник
Посуда
Микроволновая печь
Утюг
На территории:
Гараж
Парковка
Бассейн
Беседка
Детская площадка
Мангал
Общая площадь
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать все параметры
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Долгосрочная аренда
Латвия
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Латвии
Очистить
704 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
62 м²
1/4
Сдаю после ремонта и полностью оборудованную квартиру Садовникова, в центре, рядом парки, бе…
€620
Рекомендовать
Коммерческая
Елгава, Латвия
931 м²
€3,352
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
76 м²
3/5
€550
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
1
23 м²
1/2
Красивая и компактная квартира в аренду в Агенскалнсе. Квартира полностью оборудована Элект…
€450
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
46 м²
3/5
В аренду предлагается жилая, современная и светлая двухкомнатная квартира в проекте Bonava. …
€580
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
52 м²
5/6
Общая площадь: 52,3 кв. м Комнаты: 2 (проходная и отдельная комната) Квартира оборудована но…
€550
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
59 м²
2/5
Дом Квартал Bertrand на улице А. Чака 123, представляет собой полностью отреставрированный ж…
€950
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
300 м²
7/7
€4,800
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
51 м²
1/2
Квартира расположена в четырехквартирном доме с зеленым закрытым двором с местом для отдыха,…
€600
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
62 м²
5/7
В отличном месте в центре Риги мы предлагаем в аренду современную квартиру, идеально подходя…
€750
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
124 м²
2/5
Владелец предлагает в долгосрочную аренду квартиру в доме, расположенном в центре города, на…
€990
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
65 м²
6/6
Сдается в аренду полностью отремонтированная, теплая и уютная трехкомнатная квартира на улиц…
€710
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
70 м²
3/7
€800
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
108 м²
2/3
Short - Beautiful and sunny apartment with wide view
€1,400
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
53 м²
1/3
Сдается новая, элегантная и современная двухкомнатная квартира. Недавно отремонтированная. …
€600
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
2
100 м²
2/2
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 500eur в месяц Налог на землю + коммунальн…
€500
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
5 000 м²
€26,500
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
2
100 м²
2/2
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 500eur в месяц Налог на землю + коммунальн…
€500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
144 м²
1/7
Сдаётся в аренду на длительный срок тёплая, 3-комнатная квартира в центре города, вoзле церк…
€850
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
70 м²
2/3
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 350eur в месяц Земельный налог + коммунальны…
€350
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
70 м²
2/3
Офис в аренду в Straupes iela 3. Арендная плата 350eur в месяц Земельный налог + коммунальны…
€350
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
41 м²
2/6
Роскошная квартира с прекрасным видом на Старый город ▪️Добро пожаловать в дом вашей мечты …
€700
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
75 м²
4/4
Сдается в аренду светлая и просторная квартира на 4-м этаже жилого дома. Окна выходят как на…
€460
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
81 м²
9/9
Сдается в аренду светлая и просторная 2-комнатная квартира на улице Томсона 30, дом "Tomsona…
€750
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
280 м²
1/2
€2,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
87 м²
2/5
€870
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
72 м²
5/7
Однокомнатная квартира с 2 комнатами Полностью меблированная и оборудованная однокомнатная …
€640
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
5
182 м²
3/3
Расположен на левой окраине Риги. Отремонтированный дом. Квартира расположена на 3-м этаже з…
€1,650
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
500 м²
1/3
€4,750
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4
120 м²
4/6
€1,500
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
24
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL