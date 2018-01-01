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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Хорватии

9 объектов найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Icici, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, IČIĆI - larger house 400m2 with garden near the beach for long-term rent, sea view …
€3,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A beautiful one-room apartment in a quiet street in Meja is for rent until June 30. The apar…
€700
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, ŽDRELAC - Luxury stone villa with pool for long-term rent Beautiful luxury …
€415,000
Квартира 5 спален с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 5 спален с видом на море
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
ID КОД: 71
€2,500
Квартира 3 спальни с мебелью в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
В самом центре города, в старом городе рядом с главной площадью, квартира в аренду на первом…
€700
Офис 1 ванная с мебелью в Grad Split, Хорватия
Офис 1 ванная с мебелью
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Аренда офисных помещений расположена на первом этаже благородного дворца в самом центре стар…
€1,200
Офис в Grad Split, Хорватия
Офис
Grad Split, Хорватия
Площадь 259 м²
ID КОД: 267
€4,654
Офис 1 ванная в Gornje Selo, Хорватия
Офис 1 ванная
Gornje Selo, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Первый этаж дома состоит из кухни, 3 спален, 2 туалетов (женский и мужской), 1 душевая кабин…
€1,700
Офис в Grad Split, Хорватия
Офис
Grad Split, Хорватия
Площадь 517 м²
ID КОД: 270
€6,204
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