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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Болгарии

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бургас, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 14/21
Вы ищете уютную двухкомнатную квартиру для своей семьи. Ваши пожелания - пространство, свет,…
€1,450
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла с тремя / четырьмя спальнями в аренду всего в 12 км от города Свиленград, район Хасков…
€1,000
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