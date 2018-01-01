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Бразилия
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Бразилии
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23 объекта найдено
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Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
310 м²
Avenida Epitácio Pessoa Lado Ipanema, within the Quadrilátero de Ipanema, close to Praça Nos…
€3,357
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
6
200 м²
2
Penthouse for rent in Ipanema with 3 suites and pool This splendid penthouse is situated…
€5,272
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Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
150 м²
Квартира в аренду в Ипанеме с 2 спальнями и красивой верандой Эта элегантная квартира в Ип…
€2,424
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
2
108 м²
Современная квартира в аренду в Леблоне с 3 спальнями полностью меблирована Эта недавно отр…
€4,101
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
117 м²
Современная квартира в аренду в Ипанеме с 2 спальнями и балконом с видом на море. Эта недав…
€5,406
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
172 м²
Современная квартира в аренду в Ипанеме с 3 спальнями в Пруденте-де-Мораис с видом на море. …
€5,033
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
180 м²
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 180 кв.м в современном стиле предлагает бо…
€1,492
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
220 м²
Отличная современная квартира в аренду в Ипанеме с 4 спальнями и видом на пляж. Эта недавно…
€6,525
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
230 м²
Красивая квартира с мебелью в аренду на Av Vieira Souto с 4 спальнями вид на море Квартира …
€5,611
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
177 м²
Красивая квартира в аренду в Ипанеме с 3 спальнями на Vieira Souto Ave. с видом на море Эта…
€5,966
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
74 м²
Современная квартира в аренду с 2 спальнями в R. Пруденте де Мораис, Ипанема. Эта недавно о…
€4,847
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
75 м²
Современная квартира в аренду с 2 спальнями на Av. Виейра Соуто, Ипанема. Эта недавно отрем…
€4,287
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
85 м²
Современная квартира в аренду в Ипанеме с 2 спальнями в Пруденте-де-Мораи с видом на море. …
€4,847
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
2
156 м²
Современная квартира в аренду с 4 спальнями на Av. Эпитасио Пессоа. Эта недавно отремонтиро…
€4,660
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
230 м²
2
Роскошный дуплекс пентхаус в аренду в Леблоне у моря с 4 спальнями, с открытой террасой, бас…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
259 м²
2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
€6,527
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
197 м²
2
Этот двухуровневый пентхаус с бассейном и тремя люксами в Ипанеме предлагает великолепный ви…
€14,359
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
84 м²
Полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в аренду в Ипанеме, на площади Генерала Осо…
€3,692
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
232 м²
Очень красивая квартира в самом сердце великолепного района Ипанема. Он расположен в красиво…
€4,476
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
99 м²
2-комнатный Квартирный отель с балконом, видом на море и крышей с бассейном в аренду в Ипане…
€3,543
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
232 м²
Красивая 3-местная квартира с видом на море в аренду в Ипанеме Эта квартира с 3 люксами и д…
€7,459
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
300 м²
Аренда квартиры в Ипанеме с четырьмя спальнями и видом на море Эта впечатляющая квартира п…
€7,459
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Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
244 м²
Хороший дом площадью 244 м2, с 4 спальнями, включая 2 люкса, террасой с бассейном в Сан-Конр…
€4,662
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