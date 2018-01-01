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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Бахрейн

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Сдается самая элегантная квартира на площади орхидей. квартира с одной спальней, 1 туалет, х…
€759
Realting.com
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