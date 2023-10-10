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Квартиры в Лусака, Замбия
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52 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
3
52 м²
5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
4
201 м²
2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
4
152 м²
7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
3
111 м²
1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
4
205 м²
Продается дуплекс площадью 205 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Дуплекс расположен на…
€820,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
3
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€372,600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
2
76 м²
1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€330,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
2
77 м²
2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
3
117 м²
1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
4
136 м²
2/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€463,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
3
123 м²
1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
3
91 м²
3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€422,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
3
126 м²
8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
3
61 м²
1
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€505,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
2
41 м²
1
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,263
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
3
49 м²
1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€451,998
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
4
162 м²
1/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
4
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
3
108 м²
1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€373,680
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
3
103 м²
3/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€362,320
Рекомендовать
Квартира 36 комнат с парковкой
Лусака, Замбия
36
1 362 м²
4/4
Продается квартира площадью 1362 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€4,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
4
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€756,126
Рекомендовать
Квартира 30 комнат с парковкой
Лусака, Замбия
30
1 433 м²
1
Продается квартира площадью 1433 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€5,45 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
3
137 м²
1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
5
183 м²
4/3
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€725,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
3
130 м²
1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
4
221 м²
1/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
4
184 м²
1/1
Продается квартира площадью 184 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
193 м²
1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
3
116 м²
1/1
Продается квартира площадью 116 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€335,000
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