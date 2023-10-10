Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Замбия
  4. Lusaka Province

Жильё с бассейном в Lusaka Province, Замбия

Лусака
112
47 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Дом 5 спален с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 478 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 732 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 922 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 713 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 864 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 721 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,20 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лусака, Замбия
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 394 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€1,35 млн
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 188 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000

Типы недвижимости в Lusaka Province

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lusaka Province, Замбия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти