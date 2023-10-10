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Жилая
Замбия
Lusaka Province
Жильё с бассейном в Lusaka Province, Замбия
Лусака
112
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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
3
117 м²
1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Лусака, Замбия
6
478 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
5
485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
6
180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
1
280 м²
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
1
100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
3
150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
7
682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
7
680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
7
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
7
676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
732 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
922 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
7
675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
8
713 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
6
864 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
6
721 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
3
162 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
4
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
4
220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
5
394 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
4
193 м²
1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
5
188 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
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