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Жильё с видом на горы в Lusaka Province, Замбия

Лусака
112
8 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€373,680
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,20 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лусака, Замбия
Дом 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 394 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 394 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€1,35 млн
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 4/3
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€725,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€650,000

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