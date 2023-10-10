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Квартиры с бассейном в Lusaka Province, Замбия

Лусака
52
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000

Типы недвижимости в Lusaka Province

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lusaka Province, Замбия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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