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Квартиры с видом на море в Lusaka Province, Замбия

Лусака
52
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27 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€463,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€422,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€505,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€373,680
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€362,320
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€756,126
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 4/3
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€725,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 116 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€335,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€588,500
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 134 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€455,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 184 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€700,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 113 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€366,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€520,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 253 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 253 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€500,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…
€355,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на первом этаже и состо…
€1,15 млн

Типы недвижимости в Lusaka Province

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lusaka Province, Замбия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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