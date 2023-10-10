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Квартиры в Lusaka Province, Замбия

Лусака
52
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52 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Квартира 3 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Продается дуплекс площадью 205 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Дуплекс расположен на…
€820,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€372,600
Квартира 1 спальня с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€330,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€463,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€422,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€505,000
Квартира 1 спальня с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,263
Квартира 2 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€451,998
Квартира 3 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€373,680
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€362,320
Квартира 36 комнат с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 36 комнат с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 36
Площадь 1 362 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 1362 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€4,20 млн
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€756,126
Квартира 30 комнат с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 30 комнат с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 30
Площадь 1 433 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1433 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€5,45 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€510,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 4/3
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€725,000
Квартира 3 комнаты с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€555,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Квартира 4 комнаты с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 184 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€315,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 116 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€335,000

Типы недвижимости в Lusaka Province

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lusaka Province, Замбия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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