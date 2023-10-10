Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Замбия
  4. Lusaka Province

Жильё в Lusaka Province, Замбия

Лусака
112
112 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Дом 5 спален с парковкой в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой
Лусака, Замбия
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€440,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€372,600
Квартира 3 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Продается дуплекс площадью 205 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Дуплекс расположен на…
€820,000
Квартира 1 спальня с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€330,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€463,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€422,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Дом 5 спален с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 478 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€505,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Квартира 1 спальня с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,263
Квартира 2 спальни с парковкой в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€451,998
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Дом 1 комната в Лусака, Замбия
Дом 1 комната
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море, расположенна в деревне Зиги, всего в 20 метрах о…
€2,95 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн

Типы недвижимости в Lusaka Province

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lusaka Province, Замбия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти