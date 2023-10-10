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Жильё с видом на море в Lusaka District, Замбия

Лусака
112
54 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€421,974
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€417,850
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€463,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€422,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€2,04 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 5
Площадь 485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€505,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 732 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 922 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 7
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 8
Площадь 713 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 864 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лусака, Замбия
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лусака, Замбия
Комнаты 6
Площадь 721 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€362,320

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Параметры недвижимости в Lusaka District, Замбия

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с видом на горы
недорогая
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