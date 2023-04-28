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Жильё с видом на море во Вьетнаме

квартиры
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни в Хошимин, Вьетнам
Кондо 2 спальни
Хошимин, Вьетнам
4 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 12/21 Этаж
Цена по запросу
Проект: Vinhomes Grand Park City Новая фаза: бульвар Люмьер. * Ход оплаты: - Депозит: 50 …

Параметры недвижимости во Вьетнаме

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