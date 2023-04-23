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Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 51
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Ташкент, Узбекистан
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