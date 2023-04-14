США
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в США
Новые дома в США
Все новостройки в США
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в США
Жилая
Квартира в США
Кондо
Дом в США
Вилла
Земельные участки в США
Элитная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в США
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в США
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
США
Вашингтон
King County
Union Hill-Novelty Hill
Купить недвижимость с бассейном в Union Hill-Novelty Hill, США
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
355 м²
€ 3,174,990
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
120 м²
Количество этажей 7
€ 335,570
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
180 м²
Количество этажей 48
€ 2,019,789
Современное здание на побережье Майами – дизайнерское воплощение в реальность всемирно…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 597,558
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
291 м²
Количество этажей 27
€ 4,879,540
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
Квартира 6 спален
Майами-Дейд, США
553 м²
€ 2,415,403
Апартаменты в жилом комплексе на Каунтри Клаб Драйв в районе Авентура в Майами, США. Отсюда …
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат
339 м²
€ 932,039
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат
€ 909,306
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
460 м²
Количество этажей 24
€ 3,247,200
Продаются роскошные апартаменты в резиденции на Уильямс Айленд, в районе Майами – Ав…
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
464 м²
Количество этажей 40
€ 7,581,545
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
210 м²
€ 1,933,250
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Квартира 5 спален
Майами-Дейд, США
387 м²
Количество этажей 29
€ 1,439,315
Продаются апартаменты в одном из самых роскошных кондоминиумов в районе Авентура, Майами, …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты