Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Вашингтон
  4. King County
  5. Union Hill-Novelty Hill
  6. Дома

Купить дом с бассейном в Union Hill-Novelty Hill, США

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат 317 м²
€ 772,819
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Квартира 2 спальнив Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 190,045
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,570
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
231 м² Количество этажей 48
€ 3,625,050
Современное здание на побережье Майами – дизайнерское воплощение в реальность всемирно…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
368 м²
€ 4,435,755
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
910 м²
€ 14,158,242
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills &nbsp; Вилла в Hollywood Hi…
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,024
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Квартира 1 спальняв Нью-Йорк, США
Квартира 1 спальня
Нью-Йорк, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 10
€ 481,932
Манхэттен, квартал Hell's Kitchen. 1 спальня, 1 ванная комната, гостиная, обеденная зона,…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
127 м² Количество этажей 7
€ 343,656
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Дом 3 спальнив Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 500,027
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
210 м²
€ 3,186,300
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
328 м² Количество этажей 30
€ 2,380,060
Купить апартаменты в комплексе Bella Mare– в уникальном небоскребе, состоящем из 30-ти…
Realting.com
Перейти