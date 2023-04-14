Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Вашингтон
  4. King County
  5. Union Hill-Novelty Hill
  6. Дома

Купить дом с видом на море в Union Hill-Novelty Hill, США

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
870 м²
€ 11,993,040
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз &nbsp; …
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 118,210
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Квартира 4 спальнив Майами, США
Квартира 4 спальни
Майами, США
281 м² Количество этажей 7
€ 849,035
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Дом 3 спальнив Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 255 м²
€ 717,442
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Квартира 4 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
343 м² Количество этажей 27
€ 8,321,940
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,024
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
127 м² Количество этажей 7
€ 343,656
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 2 спальнив Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 5
€ 704,712
Престижные апартаменты в резиденции прямо на Бродвее недалеко от парка в Манхэттене. Пятиэта…
Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
460 м² Количество этажей 24
€ 4,221,880
Продаются роскошные апартаменты в резиденции на Уильямс Айленд, в районе Майами – Ав…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
291 м² Количество этажей 27
€ 4,963,080
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 127,303
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
€ 609,436
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Realting.com
Перейти