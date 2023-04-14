США
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в США
Новые дома в США
Все новостройки в США
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в США
Жилая
Квартира в США
Кондо
Дом в США
Вилла
Земельные участки в США
Элитная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в США
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в США
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
США
Вашингтон
King County
Union Hill-Novelty Hill
Дома
Купить дом с видом на горы в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Западный Голливуд, США
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,359,649
Эксклюзивная вилла с восхитительным пышным зеленым садом, ровной ухоженной лужайкой (идеаль…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
295 м²
Количество этажей 29
€ 970,325
Продаются апартаменты в одном из самых роскошных кондоминиумов в районе Авентура, Майами, …
Квартира 2 спальни
Майами, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 6
€ 450,106
Большие 2 спальни/2 ванные комнаты, перестроенные, красивые плитки полы, некоторые виды на о…
Вилла
Калифорния, США
1 320 м²
€ 19,766,582
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
Квартира 1 спальня
Bal Harbour Village, США
107 м²
€ 878,383
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Квартира 6 спален
Майами-Дейд, США
606 м²
€ 3,247,200
Апартаменты в жилом комплексе на Каунтри Клаб Драйв в районе Авентура в Майами, США. Отсюда …
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат
4 ванных комнат
246 м²
€ 1,805,608
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …
Квартира 1 спальня
Сан-Франциско, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 727,445
Добро пожаловать в эти уютные апартаменты! Эта готовая к заселению квартира на высоком этаже…
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 436,467
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового райо…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
227 м²
€ 818,394
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 1 спальня
San Francisco, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 995,690
Эффектная светлая квартира на верхнем этаже с окнами от пола до потолка с потрясающим в…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
173 м²
€ 577,362
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты