Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Вашингтон
  4. King County
  5. Union Hill-Novelty Hill
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Union Hill-Novelty Hill, США

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондо 1 комнатав Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат
€ 909,306
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
187 м²
€ 1,919,950
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Квартира 1 спальняв Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 19/22 Этаж
€ 181,588
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
210 м²
€ 3,186,300
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Дом 4 спальнив Майами, США
Дом 4 спальни
Майами, США
7 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,581,146
Абсолютно красивый и реконструированный дом с отличной отделкой и готовым к переезду. Этот п…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 320 м²
€ 19,766,582
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
Вилла 4 спальнив Энсино, США
Вилла 4 спальни
Энсино, США
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,090,731
Изумительная вилла с уютной террасой, личным бассейном  в роскошном закрытом сообществе. Нед…
Квартирав Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
Резиденция Aston Martin в Майами будет состоять из 391 резиденций-кондоминиумов, это перва…
Квартира 4 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
180 м² Количество этажей 21
€ 1,217,379
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 6 спаленв Майами-Дейд, США
Квартира 6 спален
Майами-Дейд, США
977 м² Количество этажей 40
€ 24,554,300
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 2 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
178 м² Количество этажей 27
€ 2,610,908
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
Квартира 1 спальняв Bal Harbour Village, США
Квартира 1 спальня
Bal Harbour Village, США
107 м²
€ 817,000
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Realting.com
Перейти