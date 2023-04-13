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Купить таунхаус с бассейном в США

Union Hill-Novelty Hill
47
Пенсильвания
2
Филадельфия
2
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнатыв Голливуд, США
Таунхаус 3 комнаты
Голливуд, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 761 м² 1 Этаж
€ 636,514
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…

Параметры недвижимости в США

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