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Даллас
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Дом
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14 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Даллас, США
4
5
339 м²
€ 933,293
Дом 3 спальни
Даллас, США
3
3
267 м²
€ 468,923
Дом 4 спальни
Даллас, США
7
4
412 м²
€ 909,619
Дом 6 спален
Даллас, США
6
7
673 м²
€ 1,592,517
Дом 4 спальни
Даллас, США
4
5
760 м²
€ 3,550,156
Дом 5 спален
Даллас, США
5
6
626 м²
€ 2,093,308
Дом 4 спальни
Даллас, США
5
3
317 м²
€ 773,859
Дом 3 спальни
Даллас, США
3
3
255 м²
€ 718,408
Дом 3 спальни
Harris County, США
10
3
557 м²
€ 2,089,666
Дом 5 спален
Harris County, США
5
4
408 м²
€ 482,490
Дом 3 спальни
Harris County, США
3
3
228 м²
€ 737,529
Дом 6 спален
Harris County, США
6
7
2 475 м²
€ 26,860,635
Дом 8 спален
Harris County, США
8
8
2 453 м²
€ 27,315,900
Дом 4 спальни
Harris County, США
4
4
1 380 м²
€ 25,039,575
Параметры недвижимости в Техас, США
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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