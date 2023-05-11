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Квартиры в Техас, США

Даллас
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
€ 796,714
Квартира 1 спальня в Даллас, США
Квартира 1 спальня
Даллас, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 473,476
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
€ 710,213

Параметры недвижимости в Техас, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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