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Жильё в Техас, США

Даллас
11
17 объектов найдено
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
€ 933,293
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
€ 468,923
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
€ 796,714
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
€ 909,619
Дом 6 спален в Даллас, США
Дом 6 спален
Даллас, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 673 м²
€ 1,592,517
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 760 м²
€ 3,550,156
Дом 5 спален в Даллас, США
Дом 5 спален
Даллас, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 626 м²
€ 2,093,308
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
€ 773,859
Квартира 1 спальня в Даллас, США
Квартира 1 спальня
Даллас, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 473,476
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
€ 718,408
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
€ 710,213
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 557 м²
€ 2,089,666
Дом 5 спален в Harris County, США
Дом 5 спален
Harris County, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
€ 482,490
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
€ 737,529
Дом 6 спален в Harris County, США
Дом 6 спален
Harris County, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 475 м²
€ 26,860,635
Дом 8 спален в Harris County, США
Дом 8 спален
Harris County, США
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 453 м²
€ 27,315,900
Дом 4 спальни в Harris County, США
Дом 4 спальни
Harris County, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 380 м²
€ 25,039,575

Параметры недвижимости в Техас, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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