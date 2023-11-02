Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. США
  4. Tangipahoa Parish
  5. Дома

Дома в Tangipahoa Parish, США

1 объект найдено
Дом 5 спален в Tangipahoa Parish, США
Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€564,992

Параметры недвижимости в Tangipahoa Parish, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти