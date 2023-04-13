США
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в США
Новые дома в США
Все новостройки в США
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в США
Жилая
Квартира в США
Кондо
Дом в США
Вилла
Земельные участки в США
Элитная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в США
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в США
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
США
Купить недвижимость с бассейном в США
квартиры
351
дома
277
Очистить
112 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат
576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 51
€ 3,356,490
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
136 м²
Количество этажей 22
€ 206,194
Если Вы мечтаете стать обладателем роскошной квартиры с видами на океан, то Вам однозначн…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
127 м²
Количество этажей 7
€ 343,656
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 606,453
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 40
€ 30,441,600
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
€ 609,436
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Квартира 5 спален
Майами-Дейд, США
382 м²
Количество этажей 30
€ 2,341,460
Купить апартаменты в комплексе Bella Mare– в уникальном небоскребе, состоящем из 30-ти…
Квартира 2 спальни
Майами, США
223 м²
Количество этажей 7
€ 532,870
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 3 спальни
Майами, США
279 м²
Количество этажей 7
€ 605,645
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 4 спальни
Майами, США
281 м²
Количество этажей 7
€ 849,035
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 590,281
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 597,558
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
99 м²
Количество этажей 7
€ 222,285
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
127 м²
Количество этажей 7
€ 307,269
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
122 м²
Количество этажей 7
€ 331,527
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
120 м²
Количество этажей 7
€ 335,570
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартамен…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
295 м²
Количество этажей 29
€ 970,325
Продаются апартаменты в одном из самых роскошных кондоминиумов в районе Авентура, Майами, …
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
295 м²
Количество этажей 29
€ 1,071,400
Продаются апартаменты в одном из самых роскошных кондоминиумов в районе Авентура, Майами, …
Квартира 5 спален
Майами-Дейд, США
387 м²
Количество этажей 29
€ 1,439,315
Продаются апартаменты в одном из самых роскошных кондоминиумов в районе Авентура, Майами, …
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
72 м²
€ 238,538
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
144 м²
€ 386,512
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
227 м²
€ 818,394
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
253 м²
€ 891,105
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
316 м²
€ 1,094,625
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
382 м²
Количество этажей 30
€ 2,819,766
Купить апартаменты в комплексе Bella Mare– в уникальном небоскребе, состоящем из 30-ти…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
160 м²
€ 544,995
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
173 м²
€ 577,362
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
213 м²
€ 693,556
Купить апартаменты в кондоминиуме Aventura Marina, Майами, Соединенные Штаты Америки. Рези…
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
75 м²
€ 221,603
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Регионы с недвижимостью на продажу
Union Hill-Novelty Hill
Флорида
Техас
Даллас
Майами
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия
Elfers
Manhattan Community Board 1
Palm Harbor
Нью-Йорк
Параметры недвижимости в США
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты