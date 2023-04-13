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Купить квартира-студия в США

Manhattan Community Board 1
1
Нью-Йорк
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4 объекта найдено
Студия 1 спальняв Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 37
€ 872,934
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
Студия 1 спальняв Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 431,920
Стильные апартаменты в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. Около 750 метров до Центрального …
Студия 1 спальняв Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 436,467
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового райо…
Студия 1 спальняв Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 450,106
Просторная студия в Нью-Йорке площадью 50 кв.м. Если поставить перегородки или стены, то …

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