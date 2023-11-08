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Жильё в Южная Каролина, США

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Lexington, США
Дом 3 спальни
Lexington, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами, расположен…
€318,033

Параметры недвижимости в Южная Каролина, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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